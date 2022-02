Droga, spaccio vicino alle scuole: sei arresti (Di martedì 22 febbraio 2022) Vasta operazione anti-Droga della polizia di Stato a Castello di Cisterna. La Droga era venduta anche a minorenni Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Vasta operazione anti-della polizia di Stato a Castello di Cisterna. Laera venduta anche a minorenni

Advertising

poliziadistato : Bari, in corso operazione #Squadramobile per contrasto al traffico di droga. Arrestate 43 persone per associazione… - corrmezzogiorno : #Napoli Droga venduta a minorenni e piazza spaccio vicino a scuole - T7TorreSette : Blitz contro lo spaccio di droga a Castello di Cisterna (NA) nel rione delle 'Case della 219', le immagini girate d… - ilgiornalelocal : Spaccio di droga a studenti delle scuole superiori: 10 arresti - ptvtelenostra : SMANTELLATA LA RETE DI SPACCIO CHE RIFORNIVA DROGA AGLI STUDENTI AVELLINESI - -