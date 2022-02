Dritte per inviare foto su WhatsApp in HD senza aggiornamenti (Di martedì 22 febbraio 2022) L’utilizzo di WhatsApp spesso è anche associato allo scambio di foto, documenti, video o audio, non solo quindi relativo ai messaggi scritti. C’è però un aspetto che il più delle volte può infastidire i vari utenti quando si inviano foto o video, ossia tali file multimediali vengono ridimensionati automaticamente dall’app, con una qualità nettamente peggiore. Se ad esempio l’immagine è stata scattata in HD, inviandola tramite WhatsApp ecco che viene immediatamente soggetta ad un ridimensionamento, non mantenendo quindi la medesima qualità. Spunti per mandare foto su WhatsApp in HD Si torna a parlare di WhatsApp, dunque, dopo gli approfondimenti dei giorni scorsi. Per molti questo può essere un problema, ma è anche facilmente risolvibile attraverso un trucco ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) L’utilizzo dispesso è anche associato allo scambio di, documenti, video o audio, non solo quindi relativo ai messaggi scritti. C’è però un aspetto che il più delle volte può infastidire i vari utenti quando si invianoo video, ossia tali file multimediali vengono ridimensionati automaticamente dall’app, con una qualità nettamente peggiore. Se ad esempio l’immagine è stata scattata in HD, inviandola tramiteecco che viene immediatamente soggetta ad un ridimensionamento, non mantenendo quindi la medesima qualità. Spunti per mandaresuin HD Si torna a parlare di, dunque, dopo gli approfondimenti dei giorni scorsi. Per molti questo può essere un problema, ma è anche facilmente risolvibile attraverso un trucco ...

Advertising

ilmodoincui_ : ma del resto è un reality ognuno sceglie di giocare come vuole e non è reato attuare delle strategie, però io prefe… - demoanto9 : RT @ChaanelChanel: Sophie: '... Ridiamo perché la regia non ci alza la musica ogni volta che Alex e Delia parlano' Soleil: 'le starà dando… - Franciscktrue : @randallknife @albertoinfelise Ci sono persone insensibili cui non fregherà mai un ca..o, ma il tipo di persona cui… - Francy_700 : Katia che ora adora jessica. Sicuro che il confessionale gli ha dato le dritte per avere l' appoggio dei jeru. Che circo - ValeGonzato : @Bluefidel47 Uno schemino per tutti? Cibi sì e cibi no e altre dritte? Grazie -