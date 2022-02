Dove sono finiti i pacifisti? (Di martedì 22 febbraio 2022) Dove sono i pacifisti? Perché non scendono in piazza contro il rischio di una guerra in Ucraina? Perché noi che quelle piazze le abbiamo vissute non ritiriamo fuori le nostre bandiere arcobaleno? C’era un popolo a inizio degli anni Duemila capace di invadere strade e piazze con l’ambizione di riscrivere l’agenda dei Grandi del mondo in nome e per conto della Pace. Perché quel popolo non c’è più? Quando ci siamo posti queste domande (Non c’è Pace, People 2020) sull’Europa non soffiavano venti di guerra, ma i nostri eserciti erano impegnati in quelle che, con una buona dose di ipocrisia, definiamo “missioni di pace” in varie zone del mondo. Già allora quell’assenza ci sembrava rumorosa e preoccupante, un’assenza che oggi appare addirittura drammatica. Dai 3 milioni di Piazza San Giovanni il 15 febbraio 2003 che rappresentavano il punto ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022)? Perché non scendono in piazza contro il rischio di una guerra in Ucraina? Perché noi che quelle piazze le abbiamo vissute non ritiriamo fuori le nostre bandiere arcobaleno? C’era un popolo a inizio degli anni Duemila capace di invadere strade e piazze con l’ambizione di riscrivere l’agenda dei Grandi del mondo in nome e per conto della Pace. Perché quel popolo non c’è più? Quando ci siamo posti queste domande (Non c’è Pace, People 2020) sull’Europa non soffiavano venti di guerra, ma i nostri eserciti erano impegnati in quelle che, con una buona dose di ipocrisia, definiamo “missioni di pace” in varie zone del mondo. Già allora quell’assenza ci sembrava rumorosa e preoccupante, un’assenza che oggi appare addirittura drammatica. Dai 3 milioni di Piazza San Giovanni il 15 febbraio 2003 che rappresentavano il punto ...

