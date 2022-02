Dove colpire Putin. Friedlander (Atlantic Council) spiega le sanzioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla fine le sanzioni sono arrivate. Stati Uniti ed Europa mostrano gli artigli contro la Russia e l’invasione in corso in Ucraina. Due pacchetti, il primo approvato a Washington lunedì sera, il secondo martedì pomeriggio all’unanimità dai Paesi Ue, si abbattono contro l’economia russa e provano a frenare un conflitto su larga scala. Dopo lo stop del gasdotto di Gazprom Nord Stream 2, intimato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz all’indomani dello sconfinamento russo a Donetsk e Lugansk, un altro colpo contro le casse del Cremlino. Basterà? Non è detto, spiega Julia Friedlander, esperta di intelligence economica dell’Atlantic Council che negli ultimi anni al Dipartimento del Tesoro ha collaborato alla politica delle sanzioni, fianco a fianco con i partner Ue. Ue e Usa battono un colpo. ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla fine lesono arrivate. Stati Uniti ed Europa mostrano gli artigli contro la Russia e l’invasione in corso in Ucraina. Due pacchetti, il primo approvato a Washington lunedì sera, il secondo martedì pomeriggio all’unanimità dai Paesi Ue, si abbattono contro l’economia russa e provano a frenare un conflitto su larga scala. Dopo lo stop del gasdotto di Gazprom Nord Stream 2, intimato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz all’indomani dello sconfinamento russo a Donetsk e Lugansk, un altro colpo contro le casse del Cremlino. Basterà? Non è detto,Julia, esperta di intelligence economica dell’che negli ultimi anni al Dipartimento del Tesoro ha collaborato alla politica delle, fianco a fianco con i partner Ue. Ue e Usa battono un colpo. ...

