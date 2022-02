Donbass? La Cina sceglie l’ambiguità e parla di Taiwan

(Di martedì 22 febbraio 2022) Invitandola alla prudenza, lacontinua a giocare consulla situazione in Ucraina dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, per poi ordinare l’invio di truppe nella regione delcon lo scopo, è la versione del Cremlino, di “assicurare la pace”. La posizione cinese emerge con chiarezza dai resoconti della telefonata tra Antony Blinken, segretario di Stato americano, e Wang Yi, ministro degli Esteri cinese. La nota di Washington è molto asciutta, appena due righe. La seconda: “il segretario ha sottolineato la necessità di preservare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. I resoconti di Pechino, invece, sono molto più ampi, sia quello dell’agenzia di stampa Xinhua sia quello del ...

Advertising

pacilli_matteo : RT @giulianol: L'annunciato riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Iran e Cina dimostra plasticamente gli schieramenti d… - carella72 : RT @giulianol: L'annunciato riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Iran e Cina dimostra plasticamente gli schieramenti d… - princess211110 : RT @giulianol: L'annunciato riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Iran e Cina dimostra plasticamente gli schieramenti d… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: Il podcast della rassegna stampa estera con @dlfabbri su @Radio3tweet - ArditoAspetto : RT @giulianol: L'annunciato riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Iran e Cina dimostra plasticamente gli schieramenti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Donbass Cina

L'HuffPost

... dopo la decisione del presidente Vladimir Putin di inviare truppe nella regione del. Lo ha ... A differenza della, il Giappone non ha rapporti privilegiati con Mosca sul piano commerciale e ...leggi anche Mentre Putin benediva il, lasanzionava il warfare Usa. Guerra totale Mercati nel caos Ucraina - Mosca: tonfo in Asia Le azioni asiatiche scivolano a causa dell'...Avendo “strafatto” ormai, gli è divenuto difficile anche solo annettersi le regioni secessioniste filorusse del Donbass, come vorrebbe la Duma ... La seconda ha deciso di comprare gli F-35. La Cina, ...Lo strappo separatista firmato da Mosca e dalle repubbliche filorusse del Donbass ha fatto sì che l'Onu convocasse ... confronti di chi è coinvolto in quest'azione illegale'. Dalla Cina, invece, ...