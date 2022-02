Donatella Rettore, biografia: età, canzoni, tumore, marito e figli (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi è Donatella Rettore, la cantante famosa per “Il cobra” e per molte altre canzoni del repertorio musicale italiano. La sua biografia, ricca di successi senza età, vede anche un momento di lotta a una brutta malattia: un tumore. Fortunatamente le è stata vicino il marito, da cui non ha avuto figli. Chi è Donatella Rettore, biografia: età e canzoni Donatella Rettore, nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953, è una famosa cantante, paroliera e attrice italiana che vanta una lunga e fortunata carriera costellata di successi come “Splendido splendente”, “Kobra” e “Lamette”. A 28 anni dalla sua ultima partecipazione, Donatella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi è, la cantante famosa per “Il cobra” e per molte altredel repertorio musicale italiano. La sua, ricca di successi senza età, vede anche un momento di lotta a una brutta malattia: un. Fortunatamente le è stata vicino il, da cui non ha avuto. Chi è: età e, nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953, è una famosa cantante, paroliera e attrice italiana che vanta una lunga e fortunata carriera costellata di successi come “Splendido splendente”, “Kobra” e “Lamette”. A 28 anni dalla sua ultima partecipazione,...

Advertising

Pistacchio89 : @Nonzi83 Magnifico donatella Rettore - sonikmusicnet : Ora in onda: DONATELLA RETTORE - E non cambierò - Hakumen_69_ : Non è più mezzanotte e 00 Ma come Donatella Rettore noi ce ne sbattiamo totalmente Esprimete comunque il vostro des… - lluchino_ : @Sono_Giuu Donatella Rettore - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - E' Una Buona Idea -