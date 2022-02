Djokovic, Malagò: “Giusto che partecipi agli Internazionali di Roma? Assolutamente no” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Giusto che Djokovic non vaccinato partecipi agli Internazionali di Roma? Assolutamente no“. A rispondere alla domanda è Giovanni Malagò, presidente del Coni, in collegamento con Agorà su Rai 3. Malagò entra poi nel merito della questione e spiega che “ammesso e non concesso che si faccia la doccia in un camper o che mangi e si cucini da solo, il messaggio è sbagliatissimo. Se c’è una legge – che magari da qui a maggio cambierà – spiegatemi come diciamo alla gente che lui può e i genitori non possono far fare sport ai propri figli”. “Mi auguro che tutti possano veder giocare Djokovic. Però io ricevo decine di mail di genitori imbufaliti perché i figli non fanno più sport: come possiamo sostenere che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “chenon vaccinatodino“. A rispondere alla domanda è Giovanni, presidente del Coni, in collegamento con Agorà su Rai 3.entra poi nel merito della questione e spiega che “ammesso e non concesso che si faccia la doccia in un camper o che mangi e si cucini da solo, il messaggio è sbatissimo. Se c’è una legge – che magari da qui a maggio cambierà – spiegatemi come diciamo alla gente che lui può e i genitori non possono far fare sport ai propri figli”. “Mi auguro che tutti possano veder giocare. Però io ricevo decine di mail di genitori imbufaliti perché i figli non fanno più sport: come possiamo sostenere che ...

