Diplomazia, paura della guerra e gas: cosa pensano gli Italiani della crisi (Di martedì 22 febbraio 2022) Italiani ed europei sono fortemente preoccupati per la crisi tra Russia e Ucraina che possa portare ad una guerra ma non solo: ecco i risultati del sondaggio swg Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022)ed europei sono fortemente preoccupati per latra Russia e Ucraina che possa portare ad unama non solo: ecco i risultati del sondaggio swg

Advertising

agata46_ : @titzbiltz @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - titzbiltz : @GiusPecoraro @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - nonangelinaj : @ragni_mik A parte che non funziona così, siete presi da paura ansia ed isterie senza saperne nulla di questa stori… - LucianoRomeo9 : In queste ore la diplomazia sta facendo il possibile per evitare una telefonata fra Biden e Putin, per paura che i… - dvrgrz : Il dittatore Amico del Berlusca Di notti piccanti Mira al suo superego Attacca e indietreggia Il niet russo alla di… -