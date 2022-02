Di Maio | Italia verso le sanzioni contro Mosca Kiev | pronti alla guerra

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi in Ucraina e la mossa imprevista del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche separatiste infervora gli animi delle cariche politiche europee e di, che si preparano in modo compatto a votarepunitive. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky da parte sua parlandonazione nella notte ha accusato la Russia di violare l'integrità territoriale del suo Paese riconoscendo l'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. "Tutta la responsabilità per le conseguenze di una tale decisione è della leadership russa", aggiungendo che gli ucraini sono "sulla loro terra", e non hanno "paura di niente e nessuno" e non cederanno "un solo pezzo del Paese".