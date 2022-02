Delirio Roma: Mourinho squalificato per due giornate, Tiago Pinto fino all’8 marzo (Di martedì 22 febbraio 2022) Delirio in casa Roma. Dopo la partita contro il Verona, nella quale allenatore e dirigenti hanno inveito contro la terna arbitrale, si attendevano le sanzioni del Giudice Sportivo, che sono prontamente arrivate. Stangata per il general manager, Tiago Pinto, squalificato fino all’8 marzo “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale”. José Mourinho invece ha preso due giornate ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022)in casa. Dopo la partita contro il Verona, nella quale allenatore e dirigenti hanno inveito contro la terna arbitrale, si attendevano le sanzioni del Giudice Sportivo, che sono prontamente arrivate. Stangata per il general manager,“per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale”. Joséinvece ha preso due...

