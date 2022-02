Del Piero “tradisce” la Juventus? “C’è del marcio in Spagna” (Di martedì 22 febbraio 2022) Alex Del Piero è stato uno dei giocatori più amati nella storia della Juve e quello che ha fatto è stato davvero inaspettato e doloroso. La Juventus ha avuto nella sua storia una grande quantità di campionissimi e di numeri dieci iconici e memorabili, ma forse nessuno è stato in grado di scrivere pagine memorabili come Alessandro Del Piero che alla vigilia della sfida con il Villarreal regala davvero un brutto colpo a tutto il popolo juventino che si sente tradito. Alessandro Del Piero Juventus (GettyImages)Quando a un tifoso juventino viene citato il nome di Alessandro Del Piero è normale che scatti dell’emozione e un senso puramente di commozione, perché davvero in pochissimi sono riusciti a fare quello che ha regalato in campo il campione veneto. Pinturicchio ha creato un qualcosa ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) Alex Delè stato uno dei giocatori più amati nella storia della Juve e quello che ha fatto è stato davvero inaspettato e doloroso. Laha avuto nella sua storia una grande quantità di campionissimi e di numeri dieci iconici e memorabili, ma forse nessuno è stato in grado di scrivere pagine memorabili come Alessandro Delche alla vigilia della sfida con il Villarreal regala davvero un brutto colpo a tutto il popolo juventino che si sente tradito. Alessandro Del(GettyImages)Quando a un tifoso juventino viene citato il nome di Alessandro Delè normale che scatti dell’emozione e un senso puramente di commozione, perché davvero in pochissimi sono riusciti a fare quello che ha regalato in campo il campione veneto. Pinturicchio ha creato un qualcosa ...

