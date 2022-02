De Luca incontra la nuova Miss Italia | “Zeudi esempio di semplicità e responsabilità”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A Palazzo Santa Lucia abbiamo voluto salutare e fare i complimenti di persona alla nostraDi Palma, orgoglio di Napoli e della Campania, e anche un modello, per tutte le ragazze e i ragazzi, di, impegno e”. Così sui social il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

