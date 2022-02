De Ligt | 'Il gol subito? Se il centrocampista non segue lì devo esserci io | ho sbagliato'

Advertising

TuttoMercatoWeb : De Ligt sul gol subito dalla Juve: 'Ero fuori posizione, su questo aspetto devo migliorare...' - R__Pizzi : @juventusfc Ma avete sentito De Ligt nel dopo partita, che si assume la responsabilità del gol? È lui il principale… - hiphiphurra_30 : @Gazzetta_it Le colpe sul gol ce le ha De Ligt. Poi possiamo prenderci per il culo e dire che è colpa di Rabiot - Damiano__89 : @verstandres @mongiaka_96 L'errore è di entrambi, ma una volta che rabiot è tagliato fuori, de ligt commette quello… - becca22cr7 : @Wazza_CN @ClaudioR__ si ma sbagliano tutti, Milan, inter e juve hanno subito quasi 70 gol in campionato ad oggi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt gol

... Dani Parejo (Villarreal) "Per la sua prestazione nel secondo tempo, ha segnato undecisivo, ha ... Parejo, Moreno (Trigueros 79); Lo Celso, Danjuma (Dia 90) Juventus : Szczsny; Danilo, De, ...... questa volta è Morata a cercare ilma il suo tiro al volo si spegne sul fondo non di molto 46' ...vantaggio sul Villarreal per 1 - 0 45' L'arbitro assegna 1' di recupero 39' Molto attento De, ...Finisce 1-1 all'Estadio de la Ceramica. Risultato sostanzialmente corretto per quanto mostrato sul rettangolo verde. Avvio sprint della Juventus che sblocca il match dopo una trentina di secondi con V ...Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il gol subito stasera contro il Villarreal: Il gol subito? "E' stato un momento molto veloce, sono ...