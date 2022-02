De Gea contro il suo passato | «Il Manchester United è casa mia Andremo a Madrid per vincere»

(Di martedì 22 febbraio 2022) De Geail suo: «Ilmia». Queste le parole dell’ex Atletico in vista della sfida della sfida di domani La sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Atleticoe il, vede tra le fila dei red devils un ex colchoneros , si tratta di De Gea, che è stato intervistato dal sito della Uefa, queste sono le sue dichiarazioni: SUL– «Sono contento di essere nato a, ma alla fine è solo una città. Ora mi sento come se fossi ditua è dove ti senti ben voluto accolto. Non mi vedo lontano dalloSULLA PARTITA – «è una sfida da Champions League. Auguro ...

