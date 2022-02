Dal petrolio all’acqua | il Gruppo OMB punta alle energie rinnovabili e acquista le valvole Nencini

(Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo. IlOMB di Cenate Sotto ha acquisito dalIpi laSpa di Siena. Un’operazione che apre albergamasco – tra i maggiori produttori diper l’industria energetica, in particolare– il mercato delleidrauliche. “Abbiamo acquisito ladi Siena dalIpi, una società specializzata indi grandi dimensioni per dighe e centrali idrauliche – afferma Simone Brevi amministratore delegato della Omb Valves Spa di Cenate Sotto, holding delOmb -. Un’operazione che ci permette di sposare la nostra attenzione verso lein un momento nel quale il mondo sta vivendo la transizione ...

Advertising

InformazioneA : In merito alla crisi tra #Mosca e #Kiev è caos sui mercati azionari Il petrolio ha fatto registrare un boom dei pre… - Bergamonews : Dal petrolio all'acqua, il Gruppo OMB valve punta alle energie rinnovabili e acquista le valvole Nencini - BergamoN… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Secondo la corte suprema dell'Iraq, il Kurdistan dovrà restituire le somme incassate dall’estrazione del petrolio dal 2… - salvatoreminald : RT @ultimenotizie: Crollano le borse e volano i prezzi delle materie prime, dal petrolio e il gas fino alle quotazioni del grano che sono b… - masterofmate : RT @lindipende: ? Il Decreto legge ‘#Milleproroghe’ 2022, con lo slittamento dell’esclusione dell’#oliodipalma dai #biocarburanti, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal petrolio

BergamoNews

Le rilevazioni fanno riferimento alla media settimanale dei prezzi7 al 13 febbraio 2022. ... Infatti iloltre le persone sposta merci e prodotti , il che significa che l'aumento del costo ...Crollano le borse e volano i prezzi delle materie prime a cominciaremais destinato all'alimentazione del bestiame, che ha raggiunto il valore massimo da sette mesi, fino al, al gas e al grano le cui quotazioni sono balzate del 2% in un solo giorno. E' ...Il presidente regionale Moncalvo: "Gli allevatori non devono solo fare i conti con il calo energia ma con questa ulteriore impennata dei costi" Crollano le borse e volano i prezzi delle materie prime, ...Secondo le informazioni raccolte dal ‘Corriere.it‘, i rifornimenti nella maggior parte dei casi non superano i 20 euro. La crisi tra Russia e Ucraina ha inevitabilmente fatto lievitare i prezzi del ...