Dal 25 febbraio il nuovo singolo di Roby Facchinetti "Se perdo te" (Di martedì 22 febbraio 2022) foto di Silvia ColomboBERGAMO – Da venerdì 25 febbraio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Roby Facchinetti "Se perdo te". Il brano è contenuto in 'Symphony', il nuovo progetto discografico dell'ex Pooh distribuito da Believe. Il primo estratto dal nuovo album è stato 'Uomini Soli'. L'album 'Symphony', il quarto da solista, è stato interamente prodotto e realizzato da Roby Facchinetti: 100 minuti di musica in un doppio cd con 19 brani tra i quali 14 del repertorio classico dei Pooh e degli album di Roby e 5 inediti: 'La Musica è vita', 'Che meraviglia' e 'Se perdo te' scritti con l'autrice Maria Francesca Polli, 'Grande Madre' con il testo del compianto Stefano D'Orazio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal febbraio Donbass, perché la propaganda putiniana evoca sempre il Kosovo? di Francesco Battistini Lo scopo è mandare un messaggio all'Occidente e sottolineare che al Cremlino basta poco per rianccendere un incendio nei Balcani DAL NOSTRO INVIATO KIEV "Il Kosovo, sempre il Kosovo. Che c'entra il Kosovo?". L'ultima volta che ha incontrato Vladimir Putin, la settimana scorsa, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è sbottato. Nei ...

Grande Fratello Vip, Alex prima di uscire: 'Reggo il programma da mesi, mai avuto sostegno' Si è conclusa ieri, lunedì 21 febbraio, la permanenza di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip . Un po' a sorpresa, ...di Cinecittà durante la puntata e a una settimana di distanza dal suo ...

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, giorno palindromo: l'ultimo fino al 2030. Cosa vuol dire IL GIORNO Nella Storia Mondiale. Presentazione del nuovo libro di Sapelli L'incontro, che sarà introdotto dal presidente della Fondazione San Giacomo della Marca, Massimo Valentini, sarà proposto on line mercoledì 23 febbraio alle ore 18,00. Per poter partecipare occorrerà ...

Firenze. Sedie e tavolini all’aperto, dal 28 febbraio due mesi per presentare le richieste viene stabilito che possono essere presentate le nuove domande dal 28 febbraio al 30 aprile. “Con queste regole approvate oggi – ha commentato Gianassi – cerchiamo di aiutare le attività economiche ...

