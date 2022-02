Dagospia smaschera Ilary, Chi è Luca Tommassini, l’uomo che ha le fatto perdere la testa. “Totti ha scoperto tutto. Fanno coppia fissa” (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono sull’orlo di un divorzio? E’ questa la domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore i loro follower e non solo. Sembra che questo sia proprio periodo delle crisi coniugali. Ultimamente sono tutti concentrati sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma questa notizia li pone sicuramente in secondo piano. Infatti, se i fans della show girl di origini svizzere sono sempre stati più legati al suo amore con Eros Ramazzotti rispetto a quello con il rampollo dell’importante famiglia, i fans del re dei calciatori sono invece innamorati proprio della coppia formata con la sua attuale moglie. Sono venti anni che Francesco Totti è fidanzato con Ilary Blasi, diciassette anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli. La ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) FrancescoBlasi sono sull’orlo di un divorzio? E’ questa la domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore i loro follower e non solo. Sembra che questo sia proprio periodo delle crisi coniugali. Ultimamente sono tutti concentrati sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma questa notizia li pone sicuramente in secondo piano. Infatti, se i fans della show girl di origini svizzere sono sempre stati più legati al suo amore con Eros Ramazzotti rispetto a quello con il rampollo dell’importante famiglia, i fans del re dei calciatori sono invece innamorati proprio dellaformata con la sua attuale moglie. Sono venti anni che Francescoè fidanzato conBlasi, diciassette anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli. La ...

