Da Victoria Beckham a FKA Twigs: ecco chi c'era in prima fila! (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto è pronto per la settimana della moda di Milano (da domani sui nostri schermi!), ma prima urge un recap delle sfilate di Londra che stanno volgendo al termine. Se la moda è tornata live in passerella, purtroppo le star che hanno abbandonato il divano di casa sono state poche. E se a New York Chiara Ferragni, Katie Holmes e persino una nostrana Luisa Ranieri, ci hanno onorato della loro presenza, la capitale è stata decisamente fuori tono, soprattutto per i grandi nomi. ecco le star in front row alla London Fashion Week Autunno Inverno 2022/2023. London Fashion Week 2022: le star in front row guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto è pronto per la settimana della moda di Milano (da domani sui nostri schermi!), maurge un recap delle sfilate di Londra che stanno volgendo al termine. Se la moda è tornata live in passerella, purtroppo le star che hanno abbandonato il divano di casa sono state poche. E se a New York Chiara Ferragni, Katie Holmes e persino una nostrana Luisa Ranieri, ci hanno onorato della loro presenza, la capitale è stata decisamente fuori tono, soprattutto per i grandi nomi.le star in front row alla London Fashion Week Autunno Inverno 2022/2023. London Fashion Week 2022: le star in front row guarda le foto ...

Advertising

A_TheCrow_ : Ma la Victoria Beckham che posta le foto di suo figlio in coppia con quelle di suo marito da giovane, facendo veder… - leggoit : Queen's Jubilee, le Spice Girls pronte a tornare: al concerto per la regina ci sarà anche Victoria Beckham - Neestore : Hanno messo l’album dei True Steppers su Spotify un motivo in più per sentire la voce di Victoria Beckham quando si dedicò all’ uk garage - marika1987 : Sono arrivata alla conclusione che mi merito il make up di Victoria Beckham. In primis il mascara. - vogue_italia : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz stanno finalmente per sposarsi, dopo aver annunciato il fidanzamento nel 2020 ?? Ecc… -