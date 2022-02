Cruz Beckham omaggia papà David con la sua prima copertina (senza veli) (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo aver festeggiato 17 anni il 20 febbraio 2022, Cruz Beckham ha deciso di riservare ai suoi fan un’altra grande sorpresa. Il terzogenito di Victoria e David Beckham, infatti, ha posato come modello per la copertina di primavera del magazine i-D, The Out Of Body Issue, che ha puntato su lui per la nuova cover, dedicandogli un intero shooting nonché una lunga intervista. E il suo hair style total pink, sfoggiato per l’occasione, non è di certo passato inosservato. Vi raccomandiamo... Il look natalizio di David Beckham con il maglione dedicato alla moglie Victoria Il giovane, assieme al fotografo Steven Klein, ha pensato bene di fare un omaggio a papà ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo aver festeggiato 17 anni il 20 febbraio 2022,ha deciso di riservare ai suoi fan un’altra grande sorpresa. Il terzogenito di Victoria e, infatti, ha posato come modello per ladivera del magazine i-D, The Out Of Body Issue, che ha puntato su lui per la nuova cover, dedicandogli un intero shooting nonché una lunga intervista. E il suo hair style total pink, sfoggiato per l’occasione, non è di certo passato inosservato. Vi raccomandiamo... Il look natalizio dicon il maglione dedicato alla moglie Victoria Il giovane, assieme al fotografo Steven Klein, ha pensato bene di fare un omaggio a...

infoiteconomia : Cruz Beckham omaggia papà David con la sua prima copertina (senza veli) - infoiteconomia : Cruz Beckham omaggia papà David con la sua prima copertina (senza veli) - chiaramarch10 : Ma perché nessuno parla del servizio di Cruz Beckham per i-D - appelezmoiC : Cruz Beckham la deve smettere che ha diciassette anni e io non posso guardare - DrApocalypse : Cruz Beckham in mutande come papà David su i-D, le foto -