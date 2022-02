Cruz Beckham omaggia papà David con la sua prima copertina (senza veli) (Di martedì 22 febbraio 2022) Il diciassettenne ha posato per il magazine i D con indosso soltanto un paio di boxer bianchi e sfoggiando un nuovo hair style. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Il diciassettenne ha posato per il magazine i D con indosso soltanto un paio di boxer bianchi e sfoggiando un nuovo hair style. L'articolo proviene da DireDonna.

infoiteconomia : Cruz Beckham omaggia papà David con la sua prima copertina (senza veli) - chiaramarch10 : Ma perché nessuno parla del servizio di Cruz Beckham per i-D - appelezmoiC : Cruz Beckham la deve smettere che ha diciassette anni e io non posso guardare - DrApocalypse : Cruz Beckham in mutande come papà David su i-D, le foto - lovelyanimehd : Cruz Beckham ha festeggiato 17 anni con una torta dedicata a Billie Eilish - News Mtv Italia -