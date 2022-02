Cristiano Ronaldo perde 10 milioni di euro “per colpa” di Trump (Di martedì 22 febbraio 2022) Disavventura costosa per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è infatti al centro di un curioso investimento immobiliare andato male a causa di… Donald Trump. Si tratta di una storia svelata dal New York Post e che ha inizio nel 2015, quando Ronaldo era ancora al Real Madrid e Trump un candidato alla Casa Bianca. CR7 acquistò un immobile nella Trump Tower per 16 milioni di euro. In seguito alla salita al potere di Trump e alle sue frequenti uscite controverse, il giocatore ricevette già delle “pressioni” affinché si liberasse dell’immobile. Il risultato, come spiega la testata d’oltreoceano, è che nel 2019 Ronaldo aveva messo in vendita la struttura per 9 milioni di dollari, e la pandemia ha ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Disavventura costosa per. L’asso portoghese è infatti al centro di un curioso investimento immobiliare andato male a causa di… Donald. Si tratta di una storia svelata dal New York Post e che ha inizio nel 2015, quandoera ancora al Real Madrid eun candidato alla Casa Bianca. CR7 acquistò un immobile nellaTower per 16di. In seguito alla salita al potere die alle sue frequenti uscite controverse, il giocatore ricevette già delle “pressioni” affinché si liberasse dell’immobile. Il risultato, come spiega la testata d’oltreoceano, è che nel 2019aveva messo in vendita la struttura per 9di dollari, e la pandemia ha ...

