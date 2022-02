Crisi Ucraina-Russia, Uefa: “Al momento nessun piano per cambiare sede finale di Champions League” (Di martedì 22 febbraio 2022) La Uefa ha comunicato che al momento “non ci sono piani” per spostare la sede della finale di Champions League 2022 dalla Gazprom Arena di San Pietroburgo, nonostante la crescente Crisi tra Russia e Ucraina. L’Uefa ha affermato però, che continuerà a monitorare da vicino la situazione tra Russia e Ucraina: “La Uefa sta monitorando costantemente e da vicino la situazione. Al momento non ci sono piani per cambiare la sede”. Ed intanto, in Inghilterra, lo stadio di Wembley, è pronto a fare da sostituto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Laha comunicato che al“non ci sono piani” per spostare ladelladi2022 dalla Gazprom Arena di San Pietroburgo, nonostante la crescentetra. L’ha affermato però, che continuerà a monitorare da vicino la situazione tra: “Lasta monitorando costantemente e da vicino la situazione. Alnon ci sono piani perla”. Ed intanto, in Inghilterra, lo stadio di Wembley, è pronto a fare da sostituto. SportFace.

