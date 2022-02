Crisi Ucraina | Putin riconosce il Donbass e Lugansk | «È un atto di guerra»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimirha ordinato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Non solo: farà lo stesso – è l’annuncio – con l’intera regione di Donetsk e. L’Onu ha deplorato la scelta della Russia e ha fsapere che il rischio di un grande conflitto adesso è reale. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di carri armati e militari che si sposta attraverso la città di Donetsk controllata dai separatisti dopo la firma di un accordo che prevede lo stabilimento di basi militari nella zona. Si segnalano due morti e dodici feriti ai confini. Nel decreto firmato in diretta tvsi è impegnato a mantenere la pace nella regione. Per il commissario Ue Reynders è un «di ...

