Crisi Ucraina | Putin riconosce anche il Donbass Cosa c’è negli accordi con le repubbliche

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimirha ordinato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Non solo: farà lo stesso – è l’annuncio – con l’intera regione di Donetsk e Luhanks. L’Onu ha deplorato la scelta della Russia e ha fatto sapere che il rischio di un grande conflitto adesso è reale. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di carri armati e militari che si sposta attraverso la città di Donetsk controllata dai separatisti dopo la firma di un accordo che prevede lo stabilimento di basi militari nella zona. Si segnalano due morti e dodici feriti ai confini. Nel decreto firmato in diretta tvsi è impegnato a mantenere la pace nella regione. In un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che ulteriori azioni da parte della ...

Dall'" continua la Coldiretti - arriva in Italia anche grano tenero per la produzione di pane e biscotti per una quota pari al 5% dell'import totale nazionale e una quantitativo di 107mila ...Forti vendite sulle principali criptovalute che si uniformano al risk - off dei mercati in scia agli ulteriori sviluppi dellacon il presidente russo Vladimir Putin che ieri sera ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel Donbass dell', ...L'escalation della crisi fra Russia e Ucraina desta preoccupazioni anche in seno alla UEFA. La finale di Champions League del 2022 è infatti in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Sono molti gli ...Il titolo Hsbc Holdings quotato sulla piazza di Londra cede l'1,21% allineandosi alle vendite generalizzate che stanno colpendo i listini azionari europei con l'acuirsi della crisi ucraina.