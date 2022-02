Crisi Ucraina, dall’Ue prime sanzioni contro Mosca. Putin: «Kiev rinunci alla Nato: non escludo intervento militare» (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha ordiNato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’Ucraina orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Nel tardo pomeriggio italiano, ha annunciato che gli accordi di Minsk sul Donbass «non esistono più». Non ha poi escluso l’invio dell’esercito russo in altri territori ucraini, affermando che dipenderà da «dalla situazione». Tra le condizioni di una situazione diplomatica resta la non adesione di Kiev alla Nato: «La soluzione migliore – ha detto Putin durante la conferenza stampa al Cremlino – sarebbe che l’Ucraina rinunciasse spontaneamente all’ambizione di aderire all’alleanza atlantica». February 22, 2022 L’Onu ha deplorato la scelta ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimirha ordil’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Nel tardo pomeriggio italiano, ha annunciato che gli accordi di Minsk sul Donbass «non esistono più». Non ha poi escluso l’invio dell’esercito russo in altri territori ucraini, affermando che dipenderà da «dsituazione». Tra le condizioni di una situazione diplomatica resta la non adesione di: «La soluzione migliore – ha dettodurante la conferenza stampa al Cremlino – sarebbe che l’asse spontaneamente all’ambizione di aderire all’alleanza atlantica». February 22, 2022 L’Onu ha deplorato la scelta ...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - frafilippi69 : Per il Colle era divisivo, impresentabile, personaggio indecoroso, un incubo. Ora su crisi Ucraina la sinistra inv… - PaoloBMb70 : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… -