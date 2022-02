Crisi Ucraina, Berlino sospende il Nord Stream 2. Johnson: «Raffica di sanzioni». In Russia almeno 90mila rifugiati dal Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha ordinato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’Ucraina orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Non solo: farà lo stesso con l’intera regione di Donetsk e Lugansk. L’Onu ha deplorato la scelta della Russia e ha fatto sapere che il rischio di un grande conflitto adesso è reale. A detta della Cnn, Kiev pensa di rompere le relazioni diplomatiche con Mosca. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede la sospensione immediata di Nord Stream 2. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di carri armati e militari che si sposta attraverso la città di Donetsk controllata dai separatisti dopo la firma di un accordo che prevede lo stabilimento di basi militari nella zona. Si segnalano due morti e dodici feriti ai confini. Secondo ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente dellaVladimir Putin ha ordinato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Non solo: farà lo stesso con l’intera regione di Donetsk e Lugansk. L’Onu ha deplorato la scelta dellae ha fatto sapere che il rischio di un grande conflitto adesso è reale. A detta della Cnn, Kiev pensa di rompere le relazioni diplomatiche con Mosca. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede la sospensione immediata di2. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di carri armati e militari che si sposta attraverso la città di Donetsk controllata dai separatisti dopo la firma di un accordo che prevede lo stabilimento di basi militari nella zona. Si segnalano due morti e dodici feriti ai confini. Secondo ...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - RafVitale79 : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una… - GianandreaGorla : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… -