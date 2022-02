Crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco chi è la sua nuova fiamma Noemi Bocchi (Di martedì 22 febbraio 2022) Nomei Bocchi: questo il nome dietro la Crisi. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando un clamore incredibile tra i fan giallorossi e non solo: quello che sembrava l’intramontabile amore tra Ilary e Totti, in verità, ha delle crepe davvero grandi, che ora iniziano a far crollare tutto. La favola moderna della “letterina e il calciatore” che va avanti da 17 anni e che è stata coronata da 3 figli, forse, è giunta al capolinea. Chi è, dunque, il volto e il nome che silenzioso si cela dietro la Crisi? Scopriamolo insieme. Leggi anche: Francesco Totti e Ilary Blasi in Crisi, la coppia vicina alla separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli Noemi Bocchi: chi è la donna dietro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) Nomei: questo il nome dietro la. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando un clamore incredibile tra i fan giallorossi e non solo: quello che sembrava l’intramontabile amore tra, in verità, ha delle crepe davvero grandi, che ora iniziano a far crollare tutto. La favola moderna della “letterina e il calciatore” che va avanti da 17 anni e che è stata coronata da 3 figli, forse, è giunta al capolinea. Chi è, dunque, il volto e il nome che silenzioso si cela dietro la? Scopriamolo insieme. Leggi anche:in, la coppia vicina alla separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli: chi è la donna dietro ...

