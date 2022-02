Crisi Totti – Blasi, chi è la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Nella società di una globalizzazione sociale, economica e comunicativa gli affari di due persone sposate, seppur famosissime, arrivano fino ai bookmakers internazionali. Secondo questi ultimi, Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme o non divorzieranno come i rumors sembrano confermare. O si separeranno per dire addio a una delle storie d’amore nel calcio, tra le più belle degli anni 2000. Intanto che gli scommettitori analizzano la situazione sentimentale, sotto il profilo economico, spunta il nome della presunta nuova fiamma di Francesco. Circola in queste ore, in nome e fotografia su tutte le testate. Si chiama Noemi Bocchi e ha 34 anni. Romana e Romanista, splendida ragazza dai capelli biondi e divorziata dal marito, imprenditore che lavora nel ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Nella società di una globalizzazione sociale, economica e comunicativa gli affari di due persone sposate, seppur famosissime, arrivano fino ai bookmakers internazionali. Secondo questi ultimi, Francescoe Ilarytorneranno insieme o non divorzieranno come i rumors sembrano confermare. O si separeranno per dire addio a una delle storie d’amore nel calcio, tra le più belle degli anni 2000. Intanto che gli scommettitori analizzano la situazione sentimentale, sotto il profilo economico, spunta il nomepresuntafiamma di Francesco. Circola in queste ore, in nome e fotografia su tutte le testate. Si chiama Noemi Bocchi e ha 34 anni.na enista, splendida ragazza dai capelli biondi e divorziata dal marito, imprenditore che lavora nel ...

