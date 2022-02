Crisi Russia-Ucraina, la Uefa: «Al momento la finale di Champions League rimane a San Pietroburgo» (Di martedì 22 febbraio 2022) La Uefa ha smentito, attraverso un comunicato, alcune voci e conferma che la finale di Champions League si disputerà in Russia La Crisi tra Russia e Ucraina desta preoccupazioni anche nel mondo del calcio, in particolare in ottica Champions League. La finale di Champions League è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo, ma secondo alcune voci circolate in Gran Bretagna la finale potrebbe essere spostata allo stadio Wembley di Londra. Però, con un comunicato stampa, la Uefa ha smentito eventuali novità nell’immediato. IL COMUNICATO Uefa – «La Uefa sta monitorando in maniera ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Laha smentito, attraverso un comunicato, alcune voci e conferma che ladisi disputerà inLatradesta preoccupazioni anche nel mondo del calcio, in particolare in ottica. Ladiè in programma il 28 maggio a San, ma secondo alcune voci circolate in Gran Bretagna lapotrebbe essere spostata allo stadio Wembley di Londra. Però, con un comunicato stampa, laha smentito eventuali novità nell’immediato. IL COMUNICATO– «Lasta monitorando in maniera ...

