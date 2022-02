Crisi Russia – Ucraina: a rischio la sede della finale di Champions? (Di martedì 22 febbraio 2022) La finale è prevista a San Pietroburgo il 28 maggio La Crisi politica tra Russia e Ucraina potrebbe mettere a rischio anche la finale di Champions League, prevista il 28 maggio a San Pietroburgo. Una problematica non da poco e che non può essere ignorata. Seconda i media inglesi la Uefa sarebbe pensando a un drastico cambio. Potrebbe essere vagliata l’ipotesi Londra, a Wembley stadio che ha anche ospitato la finale di Euro 2021. Una scelta, quella di spostare la finale di Champions, che potrebbe ricadere su UK anche per i buoni rapporti tra il premier Boris Johnson e il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin. Non sarebbe la prima volta che una finale di Champions ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Laè prevista a San Pietroburgo il 28 maggio Lapolitica trapotrebbe mettere aanche ladiLeague, prevista il 28 maggio a San Pietroburgo. Una problematica non da poco e che non può essere ignorata. Seconda i media inglesi la Uefa sarebbe pensando a un drastico cambio. Potrebbe essere vagliata l’ipotesi Londra, a Wembley stadio che ha anche ospitato ladi Euro 2021. Una scelta, quella di spostare ladi, che potrebbe ricadere su UK anche per i buoni rapporti tra il premier Boris Johnson e il numero unoUefa Aleksander Ceferin. Non sarebbe la prima volta che unadi...

