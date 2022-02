Crisi in Ucraina, scattano le sanzioni contro Mosca: anche le banche russe nel mirino dell'Ue (Di martedì 22 febbraio 2022) Le ipotesi di Washington Nel pacchetto di sanzioni a cui l'amministrazione Biden sta lavorando, ci sarebbe anche il divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni con le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Le ipotesi di Washington Nel pacchetto dia cui l'amministrazione Biden sta lavorando, ci sarebbeil divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni con le ...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - StefaniaNonno : RT @dlfabbri: Venerdì 25 sarà in edicola e online 'Scenari', il nuovo mensile di approfondimento geopolitico allegato a @DomaniGiornale. Q… - ytali_ : Da chi è composta la squadra di politica estera di #Biden che si trova ad affrontare la crisi in #Ucraina? Da legge… -