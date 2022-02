(Di martedì 22 febbraio 2022) Comiso – Nella giornata di oggi, 22 febbraio 2022, alle ore 15, presso l’Aula Consiliare del Comune di Comiso, idelle città di Acate, Comiso,, S.Croce Camerina e Vittoria, raccogliendo il grido di aiuto lanciato dalle piccole e medie imprese del nostro territorio provinciale, dedite alla produzione ortofrutticola e florovivaistica, si sono riuniti per discutere della/serrata di alcune sigle di autotrasportatori, che, soprattutto nella nostra regione, sta mettendo in ginocchio l’intera economia del settore primario. Senza voler sminuire le richieste degli autotrasportatori, vessati dagli insostenibili aumenti dei costi del carburante, ipongono il loro accento sul gravissimo rischio di crollo dell’economia, trainante nella nostra regione e in tutto il ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #crisiagricola Crisi agricola da protesta tir, i sindaci chiedono incontro col Prefetto di Ragusa… - infoitsport : Crisi agricola(Ugl):”istanze di sofferenza degli addetti” - PolicoroT : Crisi agricola, Giordano (Ugl):”Tante istanze di sofferenza degli addetti”. - GiornaleLORA : Crisi agricola, Giordano (Ugl):”Tante istanze di sofferenza degli addetti” - SassiLive : CRISI AGRICOLA, GIORDANO (UGL): “TANTE ISTANZE DI SOFFERENZA DEGLI ADDETTI” -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi agricola

Sardegna Reporter

... e di siglare un documento d'intenti che qui di seguito riportiamo, avente come oggetto:del ... i Sindaci pongono il loro accento sul gravissimo rischio di crollo dell'economia, ...... come sta avvenendo in diversi Paesi europei per l'inadempienza verso laclimatica. Anche l'... dovrebbe cogliere la grande occasione dei fondi messi a disposizione dalla nuova Politica...“Il Consiglio Direttivo della Cia Sicilia, presieduto da Rosa Giovanna Castagna, riunitosi ieri, preso atto dello stato di crisi che affligge tutti i comparti dell’Agricoltura isolana a causa ...La Piscina Comunale e i suoi problemi: una storia lunga di mancati lavori. L'intervista alla responsabile del Comitato "Palermo Sport" Giulia Noera. The post Dalla tribuna alla pompa dell’acqua, i dis ...