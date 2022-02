Crisanti a La7: “Polemica su villa che ho comprato? Sintomo di grande malessere sociale, mi ha ferito. Ho i soldi perché ho lavorato” (Di martedì 22 febbraio 2022) “La bufera mediatica sulla villa che ho acquistato? L’ho comprata perché ho lavorato. Tra l’altro, ho da anni una casa a Londra in uno dei quartieri più cari del mondo, Chelsea, quindi non è che dovevo aspettare il covid per avere successo professionale ed economico. Questa Polemica mi ha ferito e mi ha fatto un po’ dispiacere, perché io non ho mai preso un centesimo di euro per il covid“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il virologo Andrea Crisanti si pronuncia sulle polemiche relative al suo acquisto (con mutuo) di una villa antica del ‘600 sui Colli Berici, in provincia di Vicenza. Crisanti aggiunge: “Quello che è successo è davvero il Sintomo di un grande malessere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “La bufera mediatica sullache ho acquistato? L’ho comprataho. Tra l’altro, ho da anni una casa a Londra in uno dei quartieri più cari del mondo, Chelsea, quindi non è che dovevo aspettare il covid per avere successo professionale ed economico. Questami hae mi ha fatto un po’ dispiacere,io non ho mai preso un centesimo di euro per il covid“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il virologo Andreasi pronuncia sulle polemiche relative al suo acquisto (con mutuo) di unaantica del ‘600 sui Colli Berici, in provincia di Vicenza.aggiunge: “Quello che è successo è davvero ildi un...

