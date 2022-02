Cresce l'allarme per le violenze negli stadi Inglesi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - La Football Association inglese ha aperto un'inchiesta sugli incidenti durante la partita tra Leeds e Manchester United, in cui l'attaccante degli ospiti Anthony Elanga è stato colpito da una monetina mentre esultava per il gol di Fred che ha riportato avanti i Red Devis (poi vittoriosi per 4-2). Il 19enne svedese si era dovuto far suturare una ferita alla testa. La sfida all'Elland Road, la prima tra le due acerrime rivali con presenza di pubblico dal 2003, è stata giocata in un clima infuocato. Sul lancio di oggetti in campo, uno dei quali ha colpito anche Fred, indaga pure la polizia del West Yorkshire. Una settantina di tifosi ospiti giunti a Leeds senza biglietto hanno ricevuto un foglio di via. Anche se a Leeds non ci sono stati arresti o feriti, in Inghilterra Cresce l'allarme per la violenza dei tifosi: da un recente rapporto è emerso ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - La Football Association inglese ha aperto un'inchiesta sugli incidenti durante la partita tra Leeds e Manchester United, in cui l'attaccante degli ospiti Anthony Elanga è stato colpito da una monetina mentre esultava per il gol di Fred che ha riportato avanti i Red Devis (poi vittoriosi per 4-2). Il 19enne svedese si era dovuto far suturare una ferita alla testa. La sfida all'Elland Road, la prima tra le due acerrime rivali con presenza di pubblico dal 2003, è stata giocata in un clima infuocato. Sul lancio di oggetti in campo, uno dei quali ha colpito anche Fred, indaga pure la polizia del West Yorkshire. Una settantina di tifosi ospiti giunti a Leeds senza biglietto hanno ricevuto un foglio di via. Anche se a Leeds non ci sono stati arresti o feriti, in Inghilterral'per la violenza dei tifosi: da un recente rapporto è emerso ...

