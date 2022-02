Cravatte Marinella, un sogno lungo 108 anni: da piccola bottega a uno dei brand più famosi al mondo (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando un’azienda supera i cento anni di storia, è opportuno festeggiare con gioia il fatto che il tempo non ha fatto venir meno le ragioni del successo. Nel caso di Marinella, il celebre brand di Cravatte (e non solo) con sede a Napoli, va specificato che le nuove generazioni stanno apportando innovazione ed energie nuove. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi Alessandro Marinella, 26 anni, brand ambassador, è stato promosso sul campo dal padre Maurizio, il quale ha riconosciuto l’importanza della piattaforma di e-commerce durante la pandemia. Marinella junior cita l’ormai classico “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa per rimarcare l’importanza di cambiare: “Per restare se stessa Marinella si deve ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando un’azienda supera i centodi storia, è opportuno festeggiare con gioia il fatto che il tempo non ha fatto venir meno le ragioni del successo. Nel caso di, il celebredi(e non solo) con sede a Napoli, va specificato che le nuove generazioni stanno apportando innovazione ed energie nuove. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi Alessandro, 26ambassador, è stato promosso sul campo dal padre Maurizio, il quale ha riconosciuto l’importanza della piattaforma di e-commerce durante la pandemia.junior cita l’ormai classico “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa per rimarcare l’importanza di cambiare: “Per restare se stessasi deve ...

