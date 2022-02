Covid | ultime news Bollettino | 60 029 nuovi casi e 322 morti | tasso di positività al 9 | 9%

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Dal primo marzo sarà sufficiente il Green Pass base. Intanto, i Paesi Ue dovrebbero revocare la "restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone vaccinate, a patto che abbiano ricevuto l'ultima dose del ciclo primario almeno 14 giorni o abbiano ricevuto il richiamo". Attesa per il