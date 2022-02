Covid Toscana | triplicati nuovi casi 3 718 | oggi 22 febbraio Tasso al 10%

(Di martedì 22 febbraio 2022) Rispetto a ieri ipositivi sono quasi(erano stati 1.316) ma il rilevamento odierno considera tamponi per una quantità di oltre tre volte L'articolo proviene da Firenze Post.

Il punto sull andamento del coronavirus in. Il tasso di positività cala nel totale e risale sulle nuove ...Numeridella regione Sono 3.718 i contagi da coronavirus inoggi, 22 febbraio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati insono 3.718 su 37.177 ...Firenze, 22 febbraio 2022 - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00% (55,2% sulle prime diagnosi).