Covid Sicilia, 5795 nuovi positivi: 517 a Ragusa (Di martedì 22 febbraio 2022) Ragusa – Tornano a salire i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa e in Sicilia. Sono 5.795 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 33.470 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.466. Il tasso di positività sale al 17,3% ieri era al 13,8%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 247.937 con un aumento di 1.271 casi. I guariti sono 4.626 mentre le vittime sono 29 e portano il totale dei decessi a 9.310. Sul fronte ospedaliero sono 1.254 ricoverati, con 2 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 85, con nove casi in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 879 casi, Catania 1072, Messina 1021, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022)– Tornano a salire iregistrati nelle ultime 24 ore in provincia die in. Sono 5.795 icasi di19 registrati a fronte di 33.470 tamponi processati in; ieri erano 2.466. Il tasso dità sale al 17,3% ieri era al 13,8%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attualisono 247.937 con un aumento di 1.271 casi. I guariti sono 4.626 mentre le vittime sono 29 e portano il totale dei decessi a 9.310. Sul fronte ospedaliero sono 1.254 ricoverati, con 2 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 85, con nove casi in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 879 casi, Catania 1072, Messina 1021, ...

Advertising

ilCoperchio : RT @ilCoperchio: I decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 nel periodo 1° gennaio ad oggi, in queste regioni, nonostante i vaccini, sono: ??… - emillyele : RT @ilCoperchio: I decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 nel periodo 1° gennaio ad oggi, in queste regioni, nonostante i vaccini, sono: ??… - siciliafeed : Covid: in Sicilia 5.795 i nuovi positivi, 29 i morti - telodogratis : Covid, Sicilia al quarto posto per numero di contagi: Palermo sotto i mille casi giornalieri - PalermoToday : Covid, in Sicilia altri 5.795 contagiati: continuano a calare i pazienti in terapia intensiva… -