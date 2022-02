Covid oggi Veneto, 6.037 contagi e 24 morti: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.037 i nuovi contagi da coronavirus e 24 i morti registrati in Veneto oggi, 22 febbraio 2022. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone attualmente positive sono 69.007. I ricoverati in area non critica sono 1.202, 103 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.037 i nuovida coronavirus e 24 iregistrati in, 222022. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Le persone attualmente positive sono 69.007. I ricoverati in area non critica sono 1.202, 103 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

