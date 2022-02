Covid oggi Puglia, 5.612 contagi e 22 morti: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.612 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 22 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 36.784 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.545; Bat: 445; Brindisi: 513; Foggia: 938; Lecce: 1.419; Taranto: 699; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 22. Sono 85.058 le persone attualmente positive, 727 quelle ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Dati complessivi: 715.888 casi totali; 8.577.044 tamponi eseguiti; 623.241 persone guarite e 7.589 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.612 i nuovida coronavirus22in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. I nuovi casi, individuati attraverso 36.784 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.545; Bat: 445; Brindisi: 513; Fa: 938; Lecce: 1.419; Taranto: 699; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 22. Sono 85.058 le persone attualmente positive, 727 quelle ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Dati complessivi: 715.888 casi totali; 8.577.044 tamponi eseguiti; 623.241 persone guarite e 7.589 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

