Covid oggi Italia, 60.029 contagi e 322 morti: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 60.029 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - angeleri_mauro : RT @ilCoperchio: I decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 nel periodo 1° gennaio ad oggi, in queste regioni, nonostante i vaccini, sono: ??… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid: oggi in #FVG 1.089 nuovi contagi e 9 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18, mentre i pazien… -