Covid oggi Italia, 60.029 contagi e 322 morti: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 603.639 tamponi con un tasso positività al 9,9%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che in totale sono 896, 32 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, 13.076 in totale e 299 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 12.494.459 persone mentre le vittime salgono a 153.190. I guariti sono 11.019.298, 50.659 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.321.971 i positivi al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 60.029 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 603.639 tamponi con un tasso positività al 9,9%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che in totale sono 896, 32 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, 13.076 in totale e 299 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stateate dal Coronavirus 12.494.459 persone mentre le vittime salgono a 153.190. I guariti sono 11.019.298, 50.659 nelle ultime 24 ore. Adinsono 1.321.971 i positivi al ...

