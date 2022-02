Covid nel Sannio, situazione stabile al “San Pio”: il bollettino (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono, come ieri, 48 i pazienti attualmente ricoverati presso l’ospedale “San Pio” di Benevento causa Covid. A fronte dell’unica dimissione registrata nelle ultime 24 ore, c’è stato un nuovo ingresso in degenza. Sono 32 i sanniti che si trovano presso il nosocomio beneventano, mentre 16 pazienti sono residenti in altre province. Risultano occupati tre posti in terapia intensiva, sette in pneumologia/sub intensiva, dieci in malattie infettive e ventotto in medicina interna. La buona notizia è rappresentata dalla mancanza di decessi. Questo il quadro completo comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono, come ieri, 48 i pazienti attualmente ricoverati presso l’ospedale “San Pio” di Benevento causa. A fronte dell’unica dimissione registrata nelle ultime 24 ore, c’è stato un nuovo ingresso in degenza. Sono 32 i sanniti che si trovano presso il nosocomio beneventano, mentre 16 pazienti sono residenti in altre province. Risultano occupati tre posti in terapia intensiva, sette in pneumologia/sub intensiva, dieci in malattie infettive e ventotto in medicina interna. La buona notizia è rappresentata dalla mancanza di decessi. Questo il quadro completo comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Remuzzi: “All’inizio non ci abbiamo creduto. La comunità scientifica ha enorme responsabilità nel disastro d… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa, ecco la mia lezione sul Paxlovid a @chetempochefa insieme a @fabfazio su @Rai3. Se i dati preli… - LaStampa : Covid, Boris Johnson: “Da giovedì 24 febbraio stop nel Regno Unito a tutte le restrizioni” - ciriacomerolli : @MassimoFranchi @iris_versari @diMartedi Il requisito non cambia, non nel senso che ci si poteva aspettare una ridu… - GramsciAG : RT @Michele02828265: L'#AIDS è un virus esploso nel 1980 di origine animale (zoonosi) come il #COVID. La genesi del virus HIV-1 viene dal C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid - 19 dati 22 febbraio 2022 a Roma e nel Lazio ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO I dati sono stati resi noti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il COVID - 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall'Assessore alla Sanità ...

Perché l'inflazione farà crollare (e non salire) il valore della casa Questa credenza popolare ci è stata trasmessa dai nostri padri che, nel periodo di iperinflazione ...mondo a ripensare la loro strategia di tassi bassissimi posta in essere già prima della crisi Covid ...

Covid, ultime news. Tensione nella maggioranza per le decisioni sulle riaperture. LIVE Sky Tg24 Covid Abruzzo: bollettino martedì 22 febbraio, 1.941 casi e 5 decessi. Ricoveri in calo Sono 1.941 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo ... 3 in provincia di Teramo) e sale a 2932. Nel numero dei casi positivi sono compresi ...

Coronavirus in Abruzzo, 1.941 i nuovi positivi con 5 decessi: Asl Teramo a +544 PESCARA – Sono 1.941 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo ... 3 in provincia di Teramo) e sale a 2932. Nel numero dei casi positivi sono ...

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO I dati sono stati resi noti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall'Assessore alla Sanità ...Questa credenza popolare ci è stata trasmessa dai nostri padri che,periodo di iperinflazione ...mondo a ripensare la loro strategia di tassi bassissimi posta in essere già prima della crisi...Sono 1.941 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo ... 3 in provincia di Teramo) e sale a 2932. Nel numero dei casi positivi sono compresi ...PESCARA – Sono 1.941 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo ... 3 in provincia di Teramo) e sale a 2932. Nel numero dei casi positivi sono ...