Covid: Meloni, 'mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine, non si creano mostri' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io ho avuto mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italini ha vaccinati i figli con meno di 10 anni. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Cartabianca su Rai3. "C'è stata troppa aggressività" sulla questione dei vaccini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io ho avuto miasuleavendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italini ha vaccinati i figli con meno di 10 anni. Non si, io sono una madre comele altri madri". Così Giorgia, presidente Fdi, a Cartabianca su Rai3. "C'è stata troppa aggressività" sulla questione dei vaccini.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Meloni, 'mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine, non si creano mostri' - - Mario80998362 : @gloquenzi Meloni mi sa che non hai ancora capito che c’è ancora il COVID con i suoi morti ,ma sei di coccio. - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - Tiberio_Centi : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Meloni ma i suoi figli li ha vaccinati con tutti questi vaccini obbligatori? Ma com… - infoitinterno : Giorgia Meloni attacca il ministro Speranza per il protrarsi delle restrizioni anti Covid-19 -