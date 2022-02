Covid: Italia verso la fine dello stato di emergenza, il piano del Governo da aprile su Green pass e mascherine (Di martedì 22 febbraio 2022) Il prossimo 31 marzo scadrà lo stato di emergenza in vigore da 2 anni. Una data importante per l’Italia, intorno a cui milioni di cittadini hanno investito un bagaglio denso di aspettative su un pronto ritorno alla normalità. Il Governo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai orientato a non prorogare e a procedere sui binari di un ulteriore allentamento delle misure anti Covid, ma cosa accadrà concretamente dal 1° aprile? Mentre filtrano i lineamenti della road map, la maggioranza si spacca sul Green pass, tra i nodi più roventi del dibattito negli ultimi mesi. Covid: il 31 marzo stop stato di emergenza, la road map del Governo Occhi puntati sul 31 marzo: il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Il prossimo 31 marzo scadrà lodiin vigore da 2 anni. Una data importante per l’, intorno a cui milioni di cittadini hanno investito un bagaglio denso di aspettative su un pronto ritorno alla normalità. Il, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai orientato a non prorogare e a procedere sui binari di un ulteriore allentamento delle misure anti, ma cosa accadrà concretamente dal 1°? Mentre filtrano i lineamenti della road map, la maggioranza si spacca sul, tra i nodi più roventi del dibattito negli ultimi mesi.: il 31 marzo stopdi, la road map delOcchi puntati sul 31 marzo: il ...

