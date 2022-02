Covid Italia, Pregliasco: “Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ancora presto per togliere tutte le misure contro il Covid in Italia? “Come dico sempre non esiste un manuale di gestione della pandemia e ci possono essere molte valutazioni politiche a riguardo. Spesso non si conta solo la salute, ma l’equilibrio sociale, psicologico ed economico di un popolo. Anche in Italia c’è molta voglia di finirla con le misure e tanti messaggi di questi giorni vengono interpretati come un liberi tutti, mentre ogni giorno è ancora come se cadesse un aereo per i tanti morti che si registrano”. Così Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi, in un’intervista a ‘La Stampa’. In questo quadro è giusto togliere lo stato di emergenza? “Sì, ma occorre spiegare che questo comporta una maggiore ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ancora presto per togliere tutte le misure contro ilin? “Come dico sempre non esiste un manuale di gestione della pandemia e ci possono essere molte valutazioni politiche a riguardo. Spesso non si conta solo la salute, ma l’equilibrio sociale, psicologico ed economico di un popolo. Anche inc’è molta voglia di finirla con le misure e tanti messaggi di questi giorni vengono interpretati come un liberi tutti, mentre ogni giorno è ancora come se cadesse un aereo per i tanti morti che si registrano”. Così Fabrizio, ricercatore di Virologia dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi, in un’intervista a ‘La Stampa’. In questo quadro è giusto togliere lo stato di emergenza? “Sì, ma occorre spiegare che questo comporta una maggiore ...

