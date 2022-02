Covid Italia, Bassetti: “Scienza ha depotenziato virus, oggi più difficile rischiare vita” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A distanza di due anni dall’inizio della pandemia, io sono molto contento di quello che la Scienza ha fatto. Abbiamo numerosi anticorpi monoclonali, abbiamo tre antivirali approvati, due orali e uno per via iniettiva, antinfiammatori potenti che sappiamo quando usare. Abbiamo numerosi vaccini. Io non mi aspettavo dopo due anni di avere tutte queste armi. La Scienza ha depotenziato il virus”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova. “Quando le persone seguono la Scienza vaccinandosi o rivolgendosi ai medici rapidamente, diventa molto più difficile rischiare la vita – osserva Bassetti – oggi se si ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A distanza di due anni dall’inizio della pandemia, io sono molto contento di quello che laha fatto. Abbiamo numerosi anticorpi monoclonali, abbiamo tre antivirali approvati, due orali e uno per via iniettiva, antinfiammatori potenti che sappiamo quando usare. Abbiamo numerosi vaccini. Io non mi aspettavo dopo due anni di avere tutte queste armi. Lahail”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova. “Quando le persone seguono lavaccinandosi o rivolgendosi ai medici rapidamente, diventa molto piùla– osservase si ...

