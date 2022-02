Covid | India autorizza uso vaccino Corbevax per adolescenti

Advertising

Il Corbevax, già approvato per gli adulti lo scorso dicembre, è il terzo prodotto interamente sviluppato in. Sino ad ora, per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, il paese ha utilizzato il Covaxin, ...Nuova Delhi, 22 feb 09:47 - Sono 13.405 i nuovi casi di coronavirus e 235 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell'. Il tasso di positività, su 1.084.247 tamponi, è dell'1,24 per cento. I casi attivi sono 181.075, 21.056 meno di ieri, e quelli risolti 42.158.510, 34.226 in più, con un tasso di guarigione del ...The pace of administering booster doses is yet to rise in India. According to the data published on CoWIN, the number of booster doses administered has reduced in the last one month. The Hindu ...is the third vaccine approved for use in children aged 12 and above in India Indian vaccine maker Biological E Ltd said on Monday its Covid-19 vaccine received an emergency use approval in the country ...