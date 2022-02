Covid, i reparti pediatrici si svuotano velocemente: - 30% di degenze nell'ultima settimana (Di martedì 22 febbraio 2022) nella quarta ondata di Covid abbiamo visto un'altra curva impennarsi vertiginosamente tra dicembre e gennaio, cioè quella dei ricoveri dei bambini e dei neonati nei reparti pediatrici di tutta Italia. ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022)a quarta ondata diabbiamo visto un'altra curva impennarsi vertiginosamente tra dicembre e gennaio, cioè quella dei ricoveri dei bambini e dei neonati neidi tutta Italia. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia è stabile al 10% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva per Covid, ferma al 20% quella nei re… - sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - globalistIT : Bella notizia - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: In Italia è stabile al 10% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva per Covid, ferma al 20% quella nei reparti… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In Italia è stabile al 10% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva per Covid, ferma al 20%… -