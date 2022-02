**Covid: Governo annuncia fiducia alla Camera su decreto legge su obbligo vaccino over 50** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il Governo porrà la fiducia sul decreto legge che stabilisce l'obbligo vaccinale contro il Covid per gli over 50 legato al green pass, che da oggi pomeriggio sarà all'esame dell'Aula della Camera. L'annuncio è stato dato durante la Conferenza di capigruppo. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 8 marzo, dovrà poi passare al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Ilporrà lasulche stabilisce l'vaccinale contro il Covid per gli50 legato al green pass, che da oggi pomeriggio sarà all'esame dell'Aula della. L'annuncio è stato dato durante la Conferenza di capigruppo. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 8 marzo, dovrà poi passare al Senato.

